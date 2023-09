Vicenda Matteini: il comunicato delle associazioni di categoria

Associazione Stampa Toscana, Ussi Toscana e Ordine dei giornalisti della Toscana, sconcertati dal comportamento della Fiorentina, rilevano che è stato violato il diritto di cronaca, garantito dall'articolo 21 della Costituzione, oltre a quello di un cittadino che aveva comprato un biglietto per assistere ad uno spettacolo in un luogo privato però aperto al pubblico. Ma è ancora più preoccupante la motivazione dell'espulsione: "Lei è un giornalista sgradito". Significa che, d'ora in avanti, in qualsiasi manifestazione aperta al pubblico (politica, sportiva, eccetera) i giornalisti potranno essere allontanati secondo il libero arbitrio di chi la organizza. Inaccettabile e insopportabile.