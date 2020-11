Verso Milan-Fiorentina: infortunio per Ibrahimovic contro il Napoli

Prima la doppietta, poi l’infortunio da valutare. Zlatan Ibrahimovic è uscito dopo 79′ di Napoli-Milan. Lo svedese ha lasciato il campo per un problema alla coscia sinistra, accusato dopo aver tentato un cross dalla sinistra e un seguente rientro veloce in difesa. Al suo posto è entrato Colombo. Lo svedese è da valutare in vista dell’incrocio del prossimo weekend con la Fiorentina.

