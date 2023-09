Verratti lascia il Psg dopo 11 anni. Accoglienza “italiana” in Qatar

Marco Verratti dopo 11 stagioni lascia il Paris Saint-Germain per volare in Qatar e giocare con la maglia rossa dell'Al-Arabi. Nelle casse dei francesi vanno 45 milioni, mentre per l'italiano un ingaggio più che raddoppiato rispetto ai 14 milioni percepiti al Psg. La particolarità delle foto mostrate dal club qatariota è quella di vedere alle spalle del centrocampista abruzzese una bandiera italiana grazie ai seggiolini dello stadio che la ricordano. Anche se in Qatar tutto è possibile non è stato niente di programmato. Tutta casualità data dai colori sociali del club qatariota.