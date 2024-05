Verdetti anche in Spagna: decise le qualificate in Europa e Conference League

Verdetti in Liga: ecco gli avversari che (ci auguriamo) potrebbe trovare la Fiorentina nelle coppe europee

A 90' dal termine del campionato, in Spagna sono già definitive le prime sette posizioni del campionato che consentono l'accesso alle competizioni europee. Per quanto riguarda le squadre che potrebbe affrontare la Fiorentina la prossima stagione, vediamo quali sono le qualificate in Europa League e Conference League.