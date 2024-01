Venuti e il poco spazio a Lecce. Un’offerta dalla Serie B lo fa riflettere

L’esterno destro sarebbe così finito sul taccuino del ds del Palermo, Leandro Rinaudo, per allungare la rosa dell'allenatore rosa-nero Corini. L’idea di ricominciare da un progetto ambizioso come quello del City Football Group potrebbe far vacillare Venuti che finora ha sempre detto no all’ipotesi di un ritorno nella Serie B italiana. A riportare la notizia è Il Giornale di Sicilia.