Vendita San Siro a Inter e Milan: inchiesta della Procura di Milano, nove indagati

L'ipotesi da verificare è che la vendita del Meazza sia stata un'operazione che abbia favorito i privati a scapito dell'interesse pubblico

Perquisizioni all'alba e nove indagati per turbativa d'asta e rivelazione del segreto di ufficio. La Procura di Milano, nell'ambito dell'inchiesta sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan, vuol vederci chiaro a seguito di una serie di esposti presentati da vari soggetti riguardanti l'operazione messa in piedi dal comune meneghino.

L'ipotesi da verificare è che la vendita del Meazza a Inter e Milan, per cui il Comune ha incassato 197 milioni di euro, sia stata un'operazione che possa aver favorito gli interessi privati a scapito dell'interesse pubblico. Il sospetto è che sia stata "usata" la legge sugli stadi per sostenere il progetto di urbanizzazione dell'area e quindi di determinate società costruttrici. Lo riporta gazzetta.it.