Il presidente della Fifa Gianni Infantino dopo aver incontrato la Nazionale iraniana, che si sta preparando per i Mondiali, scrive sui social:
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Infantino: “Sosteniamo la Nazionale iraniana, presenza ai Mondiali un bel segnale”
Il presidente della Fifa ha incontrato la selezione mediorientale
Il calcio porta unità e speranza, anche nelle circostanze più difficili, e la Fifa continuerà a sostenere l'Iran per garantire le migliori condizioni possibili mentre si prepara per la Coppa del Mondo. Non vedo l'ora di vederli trasmettere al mondo un messaggio positivo di umanità e solidarietà. È stato un piacere incontrare i giocatori della nazionale di calcio dell'Iran prima della loro partita amichevole contro il Costa Rica ad Antalya. Mi sono congratulato ancora una volta con il 'Team Melli' per la qualificazione ai Mondiali per aver reso orgogliosi milioni di persone in Iran e in tutto il mondo. Rappresentare una nazione comporta una grande responsabilità e ho incoraggiato i giocatori a continuare a ispirare i loro tifosi e a far sognare il loro popolo sulla scena mondiale.
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