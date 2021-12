Vargas rivela: “Il Real mi voleva. Litigai con la Fiorentina per essere ceduto”

Il retroscena di mercato raccontato dal peruviano: "Avevo una clausola da 26 milioni, volevano fare come con Felipe Melo"

"L'interesse non era solo del Real Madrid, ma di varie squadre in Europa che mi volevano, ma la Fiorentina mi aveva fissato una clausola da 26 milioni di euro. Avevano venduto Felipe Melo a quella cifra e chiedevano lo stesso per me, arrivarono offerte da 18 ma furono rifiutate. Ho litigato anche con i dirigenti della Fiorentina perché volevo che mi vendessero. Ho detto loro che se volevano quella cifra, dovevano alzarmi lo stipendio. Ci furono dei piccoli attriti, poi alla fine prolungai il mio contratto e sono rimasto per 6 anni alla Fiorentina".