Ikonè alla Fiorentina? Una notizia che fa felice… il PSG

Il PSG, club nel quale Ikone è cresciuto, vanterebbe una percentuale importante sulla rivendita del giocatore

La trattativa per portare Jonathan Ikonè alla Fiorentina è in fase molto avanzata. E la notizia è ormai rilanciata da varie fonti, sia in Italia che in Francia. La prossima settimana dovrebbe essere quella decisiva per definire l'affare (la nostra indiscrezione con le cifre) e tra Fiorentina e Lille spunta un terzo interlocutore... interessato.

Si tratta del PSG, ex club di Ikonè che secondo quanto riporta Foot Mercato avrebbe diritto ad una ricca fetta della rivendita del giocatore (o forse della plusvalenza, come accade spesso), stipulata al momento della cessione nel 2018. Il sito in questione riferisce addirittura di una percentuale tra il 40 ed il 50%, che può valere qualche milione di euro in favore dei parigini. Anche se non sarà certo una cifra che fa la differenza per la gestione del club di proprietà dello sceicco del Qatar.