VAR a chiamata, la FIGC scrive alla FIFA: chiesta la sperimentazione

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha annunciato di aver richiesto alla FIFA e all'IFAB l'autorizzazione per sperimentare il Football Video Support (FVS) in Serie C e nella Serie A Femminile professionistica. Mentre nei playoff e playout di Serie C è già previsto il VAR, questa nuova tecnologia potrebbe essere un'alternativa per campionati dove il suo costo non è sostenibile. In futuro, potrebbe essere esteso anche alla Serie D.