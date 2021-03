Valentini: “Ho visto Prandelli preoccupato. La squadra è triste”

Antonello Valentini, ex dg dell FIGC, è stato ospite del Pentasport di Radio Bruno ed ha analizzato il momento della Fiorentina:

Prandelli? Gli sono amico ed ho lavorato con lui in Nazionale, è un galantuomo. Questa situazione alla Fiorentina mi addolora molto, vedo una squadra triste ed impaurita. Conosco bene il tifo ed il calore del pubblico viola. A Firenze più che altrove mai come quest’anno manca il calore dei tifosi. Questa squadra ha perso sicurezze e questo è un problema serio. Adesso ha quattro partite molto delicate.

Trovo incredibile parlare di Fiorentina in zona retrocessione. Io mi auguro che aldilà di tutto ci sia una prova di orgoglio da parte di tutta la squadra. Se Prandelli si aspettava un compito più semplice? Penso di sì e poi credo si sia accorto di non avere un organico di grande livello. Castrovilli è un talento straordinario ma deve tenere i piedi per terra. Deve giocare facile e fare entrambe le fasi. Come lui anche altri che devono tirar fuori spirito di sacrificio. Senza una grande società non c’è una grande squadra. La Fiorentina non mi ha convinto nella sua ultima campagna acquisti anche se ha una struttura organizzativa di primo livello. Prandelli però ha tutti gli strumenti per richiamare i calciatori al loro dovere. L’ho visto preoccupato, come se si sentisse impotente nel trasmettere alla squadra le sue conoscenze. Sta vivendo questa avventura anche dal punto di vista umano essendo legato molto a Firenze. Prandelli deve essere bravo a non farsi compatire dalla stampa, deve tirar su la testa e portare la squadra da questa situazione.