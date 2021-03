Valcareggi: “Do un consiglio a Iachini. Petrachi? No, Pradè”

Così Furio Valcareggi a Lady Radio in vista di Genoa-Fiorentina di sabato ore 15:

Mi sento di dare un consiglio a Iachini, toccare il meno possibile rispetto alla formazione che si era vista con il Milan. Si erano visti segnali incoraggianti e la gara di sabato è troppo importante per rischiare. Se lui vuole rilanciare Callejon, Amrabat o Biraghi non deve avere fretta, magari può farlo a gara in corso in base a come si metterà la partita. Alla Fiorentina può andare bene anche il pareggio. Petrachi per il dopo Pradè? Lui è un profilo che non va bene con la Fiorentina perchè è un assolutista che pretende di comandare tutto lui. Ma nel calcio di oggi non è più così e con Commisso durerebbe poco. E’ lo stesso che è successo a Faggiano con Preziosi. Credo che alla fine rimarrà Pradè.