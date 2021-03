Formazioni ufficiali: Prandelli sceglie Eysseric, tutto confermato nel Milan

La Fiorentina torna in campo oggi contro il Milan al Franchi. I viola sono a caccia di punti salvezza dopo il netto successo di Benevento. La squadra di Prandelli affronterà un Milan in flessione sia per risultati che per uomini: l’ex di turno Pioli dovrà rinunciare a diversi interpreti al Franchi.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan

Fiorentina (4-4-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta, Caceres; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Eysseric; Ribery, Vlahovic.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Ibrahimovic.