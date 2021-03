Under 21, la gioia Cerofolini e Ranieri: “Si vola ai quarti! Stanchi, felici e… spartani”

L’Italia ha ottenuto la qualificazione alla fase finale degli Europei Under 21. Tra i protagonisti azzurri nella vittoria per 4-0 contro la Slovenia c’è anche Luca Ranieri, difensore viola in prestito alla Spal in Serie B. “Stanchi, felici e spartani!! Onorato di fare parte di questo gruppo! Andiamo ai quarti!”, il suo messaggio su Instagram. Non è sceso in campo invece Michele Cerofolini, portiere in prestito alla Reggiana, che sui social ha espresso la propria soddisfazione per il risultato raggiunto con un semplice “Si vola ai quarti”.