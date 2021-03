Il futuro di Rino Gattuso è ancora tutto da scrivere. Ecco quanto riporta Sport Mediaset sull’argomento: “Resta da capire dove andrà Gattuso, che da tempo riceve messaggi più o meno diretti dal Torino (che però deve risolvere il problema di salvarsi) e dalla Lazio (che pensa a lui in caso di divorzio da Simone Inzaghi). Ma c’è un club che li sta scavalcando tutti nella corsa a Ringhio ed è la Fiorentina. Gattuso per la panchina viola è in corsa proprio con Sarri, ma in questi ultimi giorni lo sta sopravanzando in maniera decisa. Gattuso ha un ingaggio più abbordabile rispetto a quello di Sarri, ha princìpi di gioco che sembrano facilmente assimilabili e poi è calabrese, viene della stessa terra che ha dato le origini al presidente Rocco Commisso. Sembra un dettaglio ma forse è qualcosa di più”.

