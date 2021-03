Ranieri, che show con l’U21! Per i quotidiani è tra i migliori: “Impeccabile”

Grande prestazione per il giovane centrale di proprietà della Fiorentina. Ieri, l’Italia U21 di Nicolato ha trovato una vittoria fondamentale che gli è valsa la qualificazione alle fasi finali dell’Europeo di categoria. E tra i protagonisti della netta vittoria azzurra troviamo anche il viola in prestito. Ranieri, infatti, ha dato vita alla seconda delle quattro reti siglate dagli azzurri (sugli scudi anche l’ex viola Cutrone con una doppietta) grazie ad un grande assist per Raspadori che ha difatto indirizzato la sfida

Tuttosport, 7.5: Massima attenzione in fase difensiva e anche abilità di palleggio confermata dalla verticalizzazione perfetta, per tempi ed esecuzione, che vale il 2-0 firmato da Raspadori.

Gazzetta dello Sport, 7.5: Impeccabile in difesa, ha visione panoramica per servire Raspadori sul 2-0

Per tutti i risultati e le classifiche in tempo reale della manifestazione vai su numericalcio.it

Europeo U21: la Romania di Mutu eliminata per differenza reti