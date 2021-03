L’Italia U21 si gioca l’Europeo: Ranieri in campo dal primo minuto

L’Italia Under 21 questa sera, alle ore 21, si gioca l’accesso alle fasi ad eliminazione diretta degli Europei, contro la Slovenia. Queste le formazioni delle due squadre dove spicca il nome del viola in prestito Ranieri. Il difensore si trova attualmente in serie B alla Spal

Italia (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Gabbia, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Pobega, Maggiore, Sala; Raspadori, Cutrone.

Slovenia (4-4-2): Vekic; Zinic, Brekalo, Karic, Kolmanic; Matko, Zaletel, Gnezda Cerin, Prelec; Elsnik, Medved.