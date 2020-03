Udinese-Fiorentina, quando e come? Intanto il Pordenone gioca a Udine a porte aperte

Poche certezze al momento, ma da ieri esiste almeno un’indicazione su come andrà ripensato il calendario di Serie A. Sarà necessaria l’assemblea di Lega Serie A in programma domani alle 12:00 per avere più chiarezza sul prossimo avversario della Fiorentina. Se davvero si dovesse andare (come sembra) verso il recupero di Udinese-Fiorentina al posto della gara contro il Brescia, servirebbe l’ok del governatore del Friuli Venezia Giulia per giocare a porte aperte (LEGGI). Situazione paradossale se pensiamo che Pordenone-Juve Stabia, gara di Serie B, si giocherà stasera alla Dacia Arena con i tifosi delle due squadre regolarmente presenti sugli spalti (tranne quelli residenti in Lombardia Veneto ed Emilia Romagna). Ennesima contraddizione di una vicenda in cui le ragioni sanitarie sembrano avere sempre meno rilevanza…