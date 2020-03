Recupero dei rinvii nel prossimo weekend: solo due società non sono d’accordo. E domani…

Le scelte sul calendario di campionato sono attese per domani, quando i 20 club di Serie A si riuniranno in assemblea (ore 12:00) per fare chiarezza sulle gare da qua a Pasqua. si terrà l’assemblea di Serie A. Dal Consiglio di ieri era nata l’idea di disputare le partite rinviate pochi giorni fa (compresa Udinese-Fiorentina) al prossimo fine settimana, facendo slittare di conseguenza il resto del campionato. Stamattina – riporta Sky Sport – è stata sondata la disponibilità di tutte le società a tale soluzione: tutte d’accordo, tranne due, ma la decisione definitiva dovrebbe arrivare solo al termine dell’Assemblea di Lega in programma domani.