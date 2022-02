Tuttosport su Vlahovic: “E’ già più juventino di Cristiano Ronaldo”

Il serbo si è presentato ieri, ma sembrava fosse da sempre nella Juve

Sembra già passata una vita dall'addio di Dusan Vlahovic alla Fiorentina e il suo approdo nel mondo Juve. Anche se in realtà parliamo di pochissimi giorni. Ma è interessante quello che scrive Tuttosport nel commentare la conferenza stampa di ieri dell'ormai ex viola:

"La verità - scrive Guido Vaciago - è che Vlahovic è molto più 'juventino' di Cristiano e lo dimostra fin dal primo atto, e non solo perché ovviamente meno glamour rispetto a quello della star portoghese, ma perché il tono e il modo in cui esprime il suo desiderio di primeggiare appare clamorosamente in sintonia con quello che da sempre caratterizza il club di cui fa parte". Detto questo, ovviamente, serviranno i gol, "perché Vlahovic lo pagano come centravanti della squadra di Allegri, non come conferenziere".