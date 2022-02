Vlahovic: “Grazie ACF, dirigenti, giocatori, tifosi: insieme fino in fondo”

Il serbo non tralascia un ringraziamento alla Fiorentina

"Prima di cominciare vorrei ringraziare la Fiorentina, dai miei compagni della Primavera a quelli con cui ho lottato fino all'ultimo. Ringrazio i dirigenti, da Corvino a Barone e Pradè, il presidente Della Valle e il presidente Commisso, gli allenatori. In particolare Italiano, che mi ha aiutato molto, e Prandelli che ha fatto tantissimo per me. Ringrazio anche Firenze che mi ha accolto e i tifosi che mi hanno sopportato e supportato nel bene e nel male, fino a quando siamo stati insieme, io in cambio ho dato tutto me stesso".

"Tante squadre estere erano su di me, ma la scelta è stata facile. Nel dna della Juve c’è la lotta fino all’ultimo, la sofferenza per vincere fino alla fine e questo fa parte del mio carattere. Per questo la scelta non è difficile. La Juve è il club più grande in Italia. Sono felicissimo di stare qui, la voglia di puntare sempre più in alto e non mollare mai. Penso che questa sia la cosa più importante e per questo sono molto contento di stare qui".