Tegola per il difensore del Torino, stesso infortunio di Dodò

Un altro grave infortunio colpisce la Serie A. E in particolare il Torino che perde uno dei suoi giocatori più importanti per tutta la stagione, o quasi. Il difensore Perr Schuurs, uscito in barella durante Torino-Inter, ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Si tratta dello stesso infortunio rimediato un mese fa da Dodò, anche se sull'altro ginocchio. Il calciatore olandese eseguirà a breve la consulenza ortopedica chirurgica. Intanto Juric è a rischio esonero...