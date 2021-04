Superlega, si ritira anche la banca: “Abbiamo sbagliato, impareremo”

Le brevi dichiarazioni riportate dai media statunitensi fanno trasparire grande imbarazzo per il fallimento dell'élite del calcio europeo

Il colosso bancario americano JP Morgan , che avrebbe dovuto alimentare il progetto legato alla Superlega, ha preso le distanze a poche ore dal fallimento dell'iniziativa. Questo è quanto dichiarato al New York Times:

“Abbiamo chiaramente giudicato male il modo in cui questo accordo sarebbe stato visto dalla comunità del calcio e il modo in cui l’avrebbe interessata in futuro. Impareremo da questo”.