Bucciantini non ha dubbi: “Vlahovic? Non puoi perderlo a venti anni”

Bucciantini non ha dubbi su Vlahovic e il suo futuro

"Juve forte sulle fasce? Senza Chiesa è più semplice analizzare, gli altri giocatori hanno bisogno di più metodo mentre lui salta sempre l’avversario. Lui, Cuadrado e Kulusevski sono giocatori diversi fra loro. Rinnovo Ribery? Ha rinnovato Ibrahimovic nella settimana in cui si è parlato di Superlega e delle cifre alte. Sono giocatori che non disputano tutte le partite, si deve guardare avanti. Quando c’è Ribery dà forza alla squadra, ma non puoi costruire su di lui. Deve essere un di più, non la prima questione del futuro. Detto ciò son contento di aver visto un campione come lui in viola. Vlahovic è una cosa importante, ha preso il testimone di altri che ha lasciato lì. È la nostra dichiarazione di dove vogliamo stare e cosa vogliamo fare nel calcio: non puoi perderlo a vent’anni".