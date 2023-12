Supercoppa, dal 2025 potrebbe ricambiare per “colpa” della Champions

I club hanno inserito una clausola per riportare la Supercoppa in gara secca. I motivi? I nuovi format di Champions League e Mondiale per Club.

A gennaio 2024 inizierà la nuova edizione della Supercoppa Italiana, dove troveremo la formula con 4 squadre. Questo nuovo formato con la formula della final four però potrebbe scomparire subito. Secondo quanto riferisce il quotidiano Tuttosport, i club hanno inserito una clausola a loro favore per tornare alla sfida a gara secca, come di consuetudine fino alla passata stagione. Questa clausola sarà attivabile a partire dalla prossima stagione, con buona pace della Lega Serie A, che sul modello spagnolo aveva spinto per aumentare il numero di squadre e partire con la Final Four per far crescere appeal e ricavi. La Supercoppa Italiana potrebbe tornare in gara secca a causa dell’introduzione della nuova Champions League nella stagione 2024/2025. Cambieranno di conseguenza anche Europa League e Conference League, che passeranno a una fase campionato a 36 squadre con l’eliminazione della fase a gironi. Con la nuova formula, la Champions League e l’Europa League prevedono otto partite garantite a tutte le partecipanti, due in più rispetto alla formula attuale.