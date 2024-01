Stella Rossa, votata la partita dell’anno: è il 5-0 in amichevole alla Fiorentina

Questo rende l'idea di come l'anno non sia stato esattamente memorabile per la storica squadra della capitale serba

Incredibile ma vero: il rendimento nel 2023 della Stella Rossa di Belgrado non è stato dei più entusiasmanti della storia, ma nessuno si sarebbe aspettato che a essere votata come partita dell'anno dai tifosi serbi sarebbe stata un'amichevole. Eppure, Stella Rossa-Fiorentina 5-0, giocata il 26 luglio con i viola in evidente ritardo di condizione rispetto agli avversari per questioni di calendario, ha battuto tutte le altre. Una grande serata per i biancorossi, certo inutile ai fini di qualsiasi classifica e indolore per la truppa di Italiano...