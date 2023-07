Stella Rossa, Bukari: “Fiorentina squadra forte, vogliamo uno stadio pieno”

Alle 20.00 la Stella Rossa accoglierà la Fiorentina in un Marakana di Belgrado che sarà pieno per questa amichevole che in Serbia annunciano come una partita dal sapore di Champions. Osman Bukari ha parlato al sito ufficiale della Stella Rossa dell'entusiasmo dei calciatori nel giocare contro la Fiorentina: "Aspettiamo con impazienza la partita contro la Fiorentina... vogliamo una grande partita, visto che giochiamo contro una squadra forte, che viene da uno dei migliori campionati d'Europa. La Serie A è composta da ottime squadre e tra queste c'è la Fiorentina. Hanno giocato la finale di Coppa d'Italia e della Conference League, non è cosa da poco. Vogliamo giocare contro le migliori squadre per preparare al meglio la Champions League. Nel continuo dell'intervista a voluto invitare tutti i tifosi della Stella Rossa allo stadio: "Colgo l'occasione per invitare tutti i tifosi a venire in maggior numero possibile alla partita contro la Fiorentina. Parliamo costantemente nello spogliatoio di come lo stadio sarà pieno, e questo ci rende particolarmente felici. Stiamo provando ad ottenere nuove vittorie, il loro supporto ci darà ulteriore forza" ha concluso Bukari