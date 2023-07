È la partita di Jovic. L’attaccante vuole giocare l’amichevole a ogni costo

La Fiorentina rischia seriamente di dover rinunciare alla partita amichevole contro la Stella Rossa in programma questa sera alle 20.00 a causa del maltempo. Oggi la decisione sulla partenza o meno per la Serbia, ma è soprattutto un giocatore che rimarrebbe particolarmente deluso dalla possibile cancellazione: Luka Jovic . Un motivo in più per uno come lui, già costretto a saltare lo scorso test.

La "sua" partita

Proprio allo stadio Marakana, ricorda Repubblica, l'attaccante viola aveva scelto di indossare i colori della Stella Rossa e ogni giorno in compagnia del padre raggiungeva quell'impianto percorrendo 145 km. I tifosi di casa non lo hanno ovviamente mai dimenticato, nemmeno ora che è un ex e che cerca riscatto nel suo secondo anno in maglia Fiorentina. Ha deciso di rilanciarsi in viola e dopo la prima stagione appare più consapevole. La sensazione è che uno come lui, del tutto recuperato, potrebbe davvero fare la differenza.