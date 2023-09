Stasera il debutto dell’Italia di Spalletti. Con capitan Biraghi in panchina

E' arrivata la serata del debutto di Luciano Spalletti come nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana, dopo l'addio a sorpresa di Roberto Mancini. E destino ha voluto che il nuovo corso azzurro iniziasse proprio contro la Macedonia del Nord, ovvero la selezione contro cui l'Italia dell'oggi c.t. dell'Arabia venne eliminata dalla corsa verso il Mondiale 2022. Stasera, dunque, Immobile (nuovo capitano) e compagni punteranno alla vittoria, ma in campo, almeno dal 1', non ci sarà alcun calciatore gigliato: Cristiano Biraghi, infatti, dovrebbe partire dalla panchina, con Federico Dimarco titolare a sinistra in difesa. Questo il probabile undici scelto dal mister di Certaldo: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Politano, Immobile, Zaccagni.