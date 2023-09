Alla vigilia di Napoli-Udinese, in programma domani sera allo stadio Maradona, Andrea Sottil ha parlato in conferenza stampa ed è tornato sulla sconfitta di domenica scorsa contro la Fiorentina. Un ko che ha lasciato molto amaro in bocca ai friulani, anche alla luce delle tante occasioni da gol sprecate. Queste le parole del tecnico: