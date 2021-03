Sollievo Inter: nessun altro calciatore positivo ai nuovi tamponi

L’Inter tira un sospiro di sollievo. Come riportato da Gazzetta.it sono risultati tutti negativi i risultati dei tamponi effettuati ieri dai nerazzurri. Fatta eccezione per un componente dello staff tecnico. Gli esiti sono arrivati in mattinata e per ora hanno escluso il temuto effetto focolaio che poteva coinvolgere altri giocatori, oltre ai già positivi D’Ambrosio, Handanovic, De Vrij e Vecino. L’allarme però non è cessato. Oggi è previsto un altro giro di test, domani quindi si conoscerà l’esito dei nuovi controlli. Il match col Sassuolo, originariamente previsto domani sera, sarà recuperato con tutta probabilità mercoledì 7 aprile.

Leggi anche – L’Inter è bloccata, ma i nazionali potrebbero fare come quelli viola