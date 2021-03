L’Inter è bloccata, ma i nazionali potrebbero fare come quelli viola

Di nuovo l’incubo dei rinvii dovuti al Covid: tocca all’Inter, che sta registrando delle positività in successione e che ha ricevuto uno stop da parte delle autorità sanitarie. Tale stop, si legge sulla Gazzetta dello Sport, è valido anche per le convocazioni in Nazionale, analogamente a quanto stabilito da Toscana e Lazio nei mesi scorsi, eppure alcuni giocatori della Fiorentina (Milenkovic, Vlahovic, Amrabat, Martinez Quarta e Pulgar) risposero comunque alle loro rappresentative a loro rischio e pericolo. Potrebbe succedere così anche per i nerazzurri.