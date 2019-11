Sindaco Verona: “Non mi aspettavo un Hellas così, un grande inizio di stagione”

Il Primo Cittadino di Verona, Federico Sboarina, ha parlato a Radio Sportiva dell’inizio di campionato dell’Hellas, ieri vittoriosa sulla Fiorentina:

Sono tifoso del Verona da sempre, ma non mi aspettavo un Hellas così. Il mercato non aveva regalato nomi di grido, ma alcuni interpreti si sono dimostrati molto forti. La squadra non risente delle assenze, vuol dire che il lavoro è ottimo e porta comunque ai risultati nonostante i titolari. Abbiamo la seconda miglior difesa e ce la siamo giocata anche con le grandi, con un gioco che piace e prestazioni divertenti. Amrabat è il giocatore in copertina, sovrasta gli avversari. Ma anche Kumbulla è giovane e molto forte. L’auspicio è che le cose continuino così.