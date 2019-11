Di Carmine punisce Montella, primo gol in A per il ragazzo di Firenze

L’eroe del pomeriggio di Verona è stato Samuel Di Carmine, un vecchio ragazzo di 31 anni. Come riportato da il Corriere dello Sport, l’attaccante del Verona è nato a Firenze e crescendo nel settore giovanile gigliato sognava di diventare come Batistuta. Il debutto in A era avvenuto in un Torino-Fiorentina di tredici anni fa, sotto la guida di Cesare Prandelli. In realtà la partita per lui sarebbe dovuta terminare con largo anticipo vista la gomitata rifilata a Pezzella, ma Giua lo grazia con l’ammonizione. Dopo una partita di sostanza grinta ed impegno segna la rete che decide la partita finalizzando un’azione spettacolare. E pensare che nelle ultime due partite Di Carmine non era stato nemmeno convocato per scelta tecnica a causa di qualche incomprensione con Juric. I gol mettono tutti d’accordo.