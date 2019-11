Valcareggi duro: “Con Chiesa è rottura, andava venduto subito. Ora è un problema, non vuole restare”

Il noto procuratore Furio Valcareggi, vicino alle vicende di casa Fiorentina, è intervenuto a Radio Sportiva parlando di Federico Chiesa e del suo futuro, soffermandosi sulla situazione di stallo attuale sul rinnovo di contratto:

Chiesa è il problema più pesante della Fiorentina, perché non vuole restare a Firenze e aveva già un accordo in essere con la Juventus. Rocco Commisso ha fatto carte false per tenerlo, ma io credo che andasse venduto subito. Ieri a Verona c’è stata la rottura finale anche se si fa finta di non saperlo, è evidente che non voglia più restare. Infatti non ha mai risposto precisamente alla domanda sul voler rimanere: Commisso ha usato la forza contrattuale, ma lui non è contento. Se stai male non vai in panchina, a Verona non è voluto entrare. Arriveranno i rumori dello stadio”.