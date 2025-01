Si è spento a Perugia all'improvviso a soli 59 anni il musicista milanese Paolo Benvegnù. Lo rende noto la famiglia. Solo lunedì sera era stato ospite della trasmissione Rai "Via dei Matti numero 0" di Stefano Bollani. Le cause del decesso non sono state rese note. Benvegnù aveva sempre dichiarato di essere un grande tifoso della Fiorentina che adesso perde un illustre suo sostenitore. Qui sotto la nota della famiglia: