Sfogo Ranieri: “Irrati stia al VAR. In campo quelli bravi”

Il tecnico bclucerchiato, Claudio Ranieri, ha espresso tutto il suo disappunto per la sconfitta della Sampdoria nel lunch match di oggi contro il Bologna. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport riguardo un discutibile (a detta del tecnico) arbitraggio

Non mi è piaciuto Irrati, è meglio quando sta dietro una televisione al Var. I due gol loro nascono da chiare punizioni al limite che sono state invertite, poi a distanza di pochi secondi ci sono costate lo svantaggio. La cosa assurda è che nel secondo tempo, di fronte allo stesso fallo, la decisione invece è stata invertita. Lo dico sinceramente: Irrati è il numero uno al VAR, ma in campo ormai non va. Ma cerchiamo di non mandare via per limiti di eta’ i direttori di gara bravi in mezzo al campo.