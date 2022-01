Serie A, ok definitivo al protocollo anti Covid: ecco come si calcola il 35%

il provvedimento del ministero della Salute varrà solo per il professionismo e per i massimi campionati dilettantistici degli sport di squadra

Il testo è lo stesso di quello passato dopo le diverse mediazioni politiche dell'ultima settimana. Per giocare non si dovrà superare la soglia del 35% di positività all'interno del gruppo atleti. Non c'è stata la modifica relativa ai meccanismi da mettere in atto per i "contatti ad alto rischio". Il discorso non cambia se vaccinati: isolato il soggetto contagiato, bisognerà sottoporsi a tamponi tutti i giorni per cinque giorni. I contatti "a basso rischio" dovranno invece osservare le indicazioni comuni a tutta la cittadinanza.