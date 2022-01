Fiorentina-Udinese e le altre partite fantasma: il responso venerdì?

Ieri la dura decisione nei confronti della Salernitana, mentre si attende il responso per le altre gare non disputate come Fiorentina-Udinese

Redazione VN

È di ieri il pronunciamento del Giudice Sportivo sulla partita tra Udinese e Salernitana, non disputata il 21 dicembre scorso. Ora, è attesa per le quattro gare non giocate del turno successivo, in programma il 6 gennaio. Una decisione che - scrive la Repubblica - potrebbe arrivare nella giornata di venerdì. Le gare in questione: Atalanta-Torino, Bologna-Inter, Fiorentina-Udinese e appunto Salernitana-Venezia.

Non è scontato che il responso sia lo stesso: queste partite si sarebbero tutte dovute giocare dopo l'entrata in vigore del decreto di Natale e della che ha sancito durata e modalità della quarantena al numero di dosi ricevute. Non è neanche detto che il verdetto sia uguale per tutte le partite, in ragione delle diverse situazioni delle squadre coinvolte all’epoca. Peraltro il TAR ha accolto solo tre ricorsi sui quattro presentati.