Il GS punisce la Salernitana: 3-0 a tavolino all’Udinese e un punto di penalità

Il comunicato del giudice sportivo decreta la sconfitta dei granata

Arriva un'ultim'ora per quanto riguarda il pacchetto di gare non disputate per i tanti casi Covid in Serie A. In particolare, il giudice sportivo ha decretato il 3-0 a tavolino per Udinese-Salernitana. Per i granata, inoltre, è scattato anche un punto di penalizzazione in classifica. I campani, ricordiamo, non si erano presentati in campo per un blocco imposto dalla ASL locale.