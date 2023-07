Nulla di fatto per i diritti tv della Serie A. I club si sono ritrovati in assemblea per discutere delle offerte presentate dai broadcaster per il prossimo ciclo, ma la decisione è stata quella di non accettare le offerte pervenute in prima battuta. In corsa per trasmettere il massimo campionato italiano dal 2024 in avanti ci sono DAZN, Sky (queste due già titolari dei diritti attuali) e Mediaset, interessata alla partita del sabato sera in chiaro.