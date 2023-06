Adesso è ufficiale. Scelti i giorni dell'inizio e la fine della nuova Serie A e non solo. Il nuovo campionato italiano avrà inizio il 20 agosto 2023, per chiudersi il 26 maggio 2024. La finale di Coppa Italia, invece si disputerà il 15 maggio (leggi tutte le date del campionato e della Coppa Italia). Di seguito le date predisposte dal Consiglio Federale per tutti i campionati nazionali della prossima stagione sportiva: