Sconcerti: “Tifosi Juve scontenti del mercato? Provino a tifare un’ora Fiorentina”

Mario Sconcerti lancia una frecciatina niente male ai tifosi della Juventus scontenti del mercato portato avanti fino ad ora dalla società bianconera. Ci va di mezzo anche la Fiorentina, chiamata in causa dal giornalista. Queste le sue parole a calciomercato.com: "Sei un tifoso juventino scontento dal mercato? Prova a fare un'ora di tifo per la Fiorentina o il Verona e vediamo se non torni ad essere uno juventuno felice".