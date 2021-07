Sconcerti: “Mai criticato Antognoni. Vlahovic? I giocatori sono in affitto”

Da Vlahovic ad Antognoni, da Benassi a Saponara e non solo: il parere di Mario Sconcerti

Redazione VN

L'editorialista del Corriere della Sera, ex dirigente della Fiorentina, Mario Sconcerti, ha parlato nel corso del "Pentasport" in onda su Radio Bruno Toscana:

"L'addio di Antognoni? Io non l'ho criticato, ho detto che rispettavo sia lui che la Fiorentina.

Vlahovic? Non basta voler tenere i giocatori che non sono di proprietà nostra. Non c'è una proprietà, ma un affitto per un tot numero di anni. Dipende dalla persona, non la possiamo imprigionare. Nessuno di noi ha la proprietà di nessuno.

Benassi? E' un buon giocatore, poteva diventare qualcosa di più, ma non lo è diventato. Non so come sta. E' stato fermo per troppo tempo. Al di là dell'infortunio subìto , è un signor giocatore, farebbe comodo alla Fiorentina di Italiano.

Saponara? Non è lui il problema. Se sta bene con Italiano e viceversa, può stare in rosa. Il problema è trovare l'assetto della squadra e su questo aspetto mi sembra si sia ancora sospesi.

Penso che arriveranno in totale 6-7 nuovi giocatori. Prima di voler cambiare un presidente, ce ne deve essere pronto un altro, altrimenti andiamo incontro all'ignoto.

Terzic? Non lo vedo da un anno. Durante la campagna americana al primo anno di Commisso mi piacque. Preferisco, però, partire con Biraghi. E' giusto che Italiano abbia dato a Biraghi la fascia di capitano nell'amichevole perché l'anzianità va rispettata.

Servono giocatori che siano orgogliosi di vestire la maglia viola. Anche per questo motivo non prenderei Sensi che vuole restare all'Inter e considera la Fiorentina una seconda scelta. Lo prenderei, ma in prestito.

L'obiettivo è tornare in Europa, l'ho anche sentito dire".