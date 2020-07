Sconcerti azzarda il paragone: “Iachini come il Cholo Simeone”

Dopo aver espresso ieri la sua opinione su Iachini (LEGGI QUI), Mario Sconcerti oggi su calciomercato.com azzarda un paragone pesante: “Iachini gioca come molti altri in Europa, ad esempio Simeone, sugli spazi alle spalle dell’avversario e sull’incrocio di molti elementi in fase di attacco” dice l’opinionista tifoso viola. Che aggiunge: “Si dice che Iachini sia portatore di un calcio vecchio. Può darsi. Non discuto le decisioni di un presidente che ha messo trecento milioni di euro in pochi mesi, non sarebbe corretto. Sono fondamentalmente affari suoi. Mi piace parlare di calcio. Nessuno sa come vincere, molti ci provano. Infatti Guardiola non vince sempre, nemmeno Conte, nemmeno Sarri. E allora lasciamo che la vita faccia il suo corso, senza pretendere di sapere noi dove già è destinata ad andare. Viva Iachini e la libertà del calcio, qualunque sia”. E I TIFOSI SI DIVIDONO