Sconcerti: “Conferma Iachini? Scelta corretta, la semplicità è un vantaggio. Le alternative…”

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana, queste le sue dichiarazioni:

Commisso ha fatto bene, la conferma di Iachini è una scelta corretta. Beppe ha lavorato duramente. Il suo calcio non è il massimo dello spettacolo ma si basa di proposito sulla semplicità. Proporre un calcio spettacolare e vincente è molto complicato. Giocare in modo semplice talvolta può rivelarsi un vantaggio. Inoltre è un personaggio molto simpatico che piace ai tifosi. La verità è che in questo momento nessun grande allenatore avrebbe accettato la Fiorentina.