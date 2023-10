Scommesse, ma cosa rischiano i calciatori? Multa e giustizia sportiva: il punto

Su Gazzetta.it si fa il punto sul caso che sta aprendo uno scenario surreale sul calcio italiano. In particolare si parte dal fatto che la Procura di Torino ieri ha confermato che Fagioli, Tonali e Zaniolo sono accusati di esercizio abusivo di gioco d’azzardo e scommesse, previsto dall’articolo 4 della legge 401 del 1989. Il comma contestato è il numero 3 e riguarda chi scommette attraverso sistemi illeciti. Come sanzione prevede «l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da lire centomila a lire un milione ». Viene facile intuire che - anche in euro... - parliamo di cifre al limite del ridicolo per un calciatore di Serie A . Diverso sarebbe se dalle indagini emergessero responsabilità sul passaggio di denaro o sul coinvolgimento con la criminalità organizzata. Al momento però l’accusa è solo quella di aver giocato su siti illegali e non può dunque turbare troppo i calciatori.

Ma nell'ambito sportivo?

Diverso, spiega l'edizione online della rosea, e non di poco, il discorso sul fronte della giustizia sportiva. Qui le pene - ovvero le squalifiche - rischiano di essere davvero pesanti. L’articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva punisce i giocatori che effettuino, direttamente o indirettamente, "scommesse che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della Figc, della Fifa e della Uefa". Praticamente non possono puntare sul calcio. Di conseguenza, se si rivelasse vera la versione di Zaniolo, che sostiene di aver soltanto giocato a blackjack su una piattaforma illegale, per la giustizia sportiva non esisterebbe alcuna violazione. Ma se, come ha già ammesso Fagioli, qualcuno avesse scommesso su una o più partite di calcio, la sanzione è di almeno 3 anni di squalifica, che potrebbero diventare anche 5 nel caso in cui fosse provato che sono state fatte puntate sugli incontri della squadra in cui si gioca, configurando una chiarissima aggravante. I modi per ottenere uno sconto però ci sono: patteggiare prima del deferimento e ottenere una riduzione del 50% della pena (è quanto dovrebbe fare Fagioli); patteggiare tra il deferimento e la prima udienza con riduzione di un terzo; collaborare con la Procura che in udienza potrebbe chiedere all’organo giudicante un taglio, anche molto significativo, della sanzione. In ogni caso il rischio maxi squalifica c’è. E fa paura.