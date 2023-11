Scoglio-nati viola, donazione all’ospedale di Portoferraio: che successo!

Per poter arrivare a questi risultati il lavoro è iniziato dai primi giorni del GENNAIO 2022 per poi svilupparsi in tutte le sue forme nel tempo. Lavoro lungo e impegnativo e con qualche inciampo ma che alla fine da’ a noi e a tutta la popolazione elbana queste grandi soddisfazioni.

Per questo motivo e per molti altri il Consiglio Direttivo degli SCOGLIO-NATI VIOLA vuole quindi ringraziare pubblicamente il Comune di Portoferraio che ha patrocinato la nostra iniziativa, l’Associazione Albergatori che si è messa a disposizione a disposizione per ospitare coloro che parteciparono alla partita di SETTEMBRE 2022 e tutti coloro che hanno donato piccole o grandi somme e si sono impegnati al raggiungimento del traguardo prefissato.

Si ringraziano quindi:

-Associazione amici dei Bambini

-Posini in memoria della sorella Elisabetta

-Burraco Marina di campo

-Burraco Portoferraio

-Ferramenta Barbadori

-Elettrica Paolini

-Circolo Subacqueo Teseo Tesi

-Soci Scoglio-Nati Viola Club della Fiorentina

-Hotel Dei Coralli Fam.Selci

-Responso Istituto Guastella

-Residence Belvedere

-Hotel Belmare Patresi

-Gruppo Bersaglieri Isola d’Elba

-Bar Acropoli Marciana Marina

-Offerte serata Sciabarà Portoferraio

-Eltimar supermercati

-Nocentini Group

-Prenotazioni 24H srl

-il conte Srl Schiopparello

-Il Bello delle donne s.r.l.

-Serata Golden night Portoferraio

-Italtravel Portoferraio

-Barontini petroli

-MVD

-Inter club Isola d’Elba

-Partita vecchie glorie della Fiorentina contro gli scoglio Nati Viola

-Regini Federico in memoria di Falleni

-Elba impianti di Mansani Bisso

-Elba Bevande

-APS San Piero

-Bar il Convio cavoli

-Lions club Isola d’Elba

-Torneo Carpinelli

-Donazione mamme neonatale

-Giornata della solidarietà alle ghiaie BAR ARMANDO

-Calcetto femminile di marina di campo, torneo a Portoferraio in memoria di Consuelo e Alba

