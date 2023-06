Scegliere tra due offerte di lavoro: consigli per risolvere i dubbi

Recensioni del datore di lavoro — Le aziende ricevono quotidianamente recensioni da clienti e dipendenti. Se i clienti valutano il livello e la qualità del servizio offerto, i lavoratori - essendo dentro ai meccanismi - valutano la serenità sul posto di lavoro, la competenza dei responsabili, il carico di stress, la tutela dei diritti e molti altri elementi fondamentali a garantire stabilità.

Per fortuna sono sempre più popolari piattaforme che raccolgono senza censure le opinioni di dipendenti ed ex-dipendenti, aiutando gli altri a scegliere in modo coerente e informato. Una di queste piattaforme, che sta ottenendo molti riscontri nel mercato italiano, è GoWork (https://opinioni.gowork.com). Potrai sia consultare le recensioni degli altri che inserire la tua, naturalmente tutto in totale anonimato.

Stipendio, tipo di contratto e bonus — Per scegliere correttamente bisogna valutare anche altri parametri oggettivi, come - appunto - lo stipendio offerto, il tipo di contratto ed eventuali bonus legati alla posizione ricoperta o ai risultati ottenuti. Potrai diradare tutti questi dubbi già dal primo colloquio con il responsabile delle risorse umane. In base alle risposte potrai quindi valutare in base alle tue esigenze.

Smart working e avanzamento di carriera — Dopo la pandemia e grazie all’avanzamento dei mezzi tecnologici, è molto comune lavorare parzialmente o totalmente in smart working, ovvero non dover obbligatoriamente lavorare in ufficio tutta la settimana. Per molti ciò può convertirsi in un risparmio di tempo senza pari in quanto si può essere già immediatamente produttivi senza la fatica di dover guidare fino al luogo di lavoro o utilizzare il trasporto pubblico.

Ecco perchè la disponibilità a concedere uno o più giorni di smart working è un plus da considerare. Infine, l’ultimo parametro imprescindibile è ovviamente la dinamicità dell’azienda. Un ambiente molto attivo ti permetterà, grazie al tuo lavoro, di poter ottenere promozioni e avanzamento di carriera, arrivando a migliorare la tua posizione e il salario. Tutto ciò andrebbe dunque pesato accuratamente al momento di valutare i pro e i contro. Solo così si potrà fare una scelta razionale che rimanga tale anche a posteriori e che non porti a pentirsi successivamente.