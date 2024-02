Sassuolo: Bigica già in bilico? Un allenatore fiorentino sullo sfondo

Ore calde in casa Sassuolo che, dopo la larga e pesante sconfitta casalinga per 1-6 contro il Napoli, sta già riflettendo sul ruolo di Emiliano Bigica (tra l'altro, ex allenatore della primavera viola). Bigica, appena subentrato ad Alessio Dionisi, non è riuscito momentaneamente ad invertire il trend negativo del Sassuolo e questo più che evidente momento di crisi. Il Sassuolo è, momentaneamente, in piena zona retrocessione come mai visto nelle passate stagioni, nelle quali la squadra di Reggio Emilia si era sempre conquistata agevolmente la salvezza. La "soluzione interna", al momento, non sta affatto pagando per gli emiliani. Il nome in pole position, come riportato da "gianlucadimarzio.com", è quello di Fabio Grosso, proveniente dalla recente esperienza in Francia, al Lione. La seconda opzione sarebbe quella del fiorentino Leonardo Semplici, il cui nome, in passato, era già stato accostato anche alla panchina viola.